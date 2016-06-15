Die Presse: Масштабное наращивание вооружений на восточном фланге НАТО

Об этом пишут Юрген Штрайхаммер и Ютта Зоммербауэр в статье "Масштабное наращивание вооружений на восточном фланге НАТО", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Все началось с прыжка 2000 десантников над польским городом Торунь. "Анаконда-2016" длится уже неделю. "Игра мускулами" с привлечением 31000 солдат из 24 стран, десятков самолетов и двенадцати кораблей. Но официально это учения НАТО. Как сообщил министр обороны Польши Мацеревич, цель состоит в том, чтобы "проверить, способен ли Североатлантический альянс защитить свой восточный фланг". Сценарий ежегодных учений – нападение без объявления войны – ориентирован на Россию. Это самые масштабные учения такого рода с момента окончания холодной войны. И пока по территории Польши ездят танки, в Балтии, в 50 километрах от российской границы, стартовали очередные крупномасштабные военные учения "Saber Strike".

Менее чем за месяц до саммита НАТО в Варшаве, интенсивность "игр мускулами" невероятно возросла. По обе стороны от восточного фланга НАТО. Президент России Владимир Путин вчера поручил проверить боевую готовность вооруженных сил. Боеспособность и резервы армии начали проверять в семь утра. Случайно выбранное время? Едва ли. Однако, официально Москва отрицает связь с учениями НАТО. Проверка закончится 22 июня, то есть, на следующий день после окончания "Saber Strike". Согласно заявлениям, военные атташе иностранных посольств были проинформированы.

Батальоны для стран Балтии и Польши

Новый конфликт Востока и Запада усугубляется. Недавно Москва выразила беспокойство по поводу ввода в эксплуатацию базы ПРО НАТО в Румынии, а также строительства еще одной радиолокационной станции в Польше. Кроме того, Кремль категорически против размещения войск НАТО в Восточной Европе, которое продвигали министры обороны стран НАТО. Батальоны НАТО должны быть отправлены в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. По данным газеты "Die Presse", боевые подразделения, состоящие из 750-1000 солдат, в Литве должна возглавить Германия, в Эстонии – возможно, Великобритания и в Латвии – Канада. В Польше были небольшие трудности. Там, скорее всего, вмешаются США.

"Надежные многонациональные батальоны" (так их называет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг) будут отправлены на ротационной основе. Основополагающий акт Россия-НАТО запрещает постоянное размещение существенного количества сил на востоке НАТО.

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С 2014 года появились те, кто сомневается в соглашении. Конфликт в Украине мгновенно покончил с кризисом идентичности в НАТО после холодной войны. Альянс снова сосредоточился на своей основной цели – защите стран-членов, и в то же время министр обороны решился на участие НАТО в войне против "Исламского государства" (ИГ), альянс будет совершать разведывательные полеты. Изменение курса может быть связано с ростом оборонных бюджетов стран-членов. Берлин впервые с 1990 года увеличит численность войск. Соединенные Штаты отправляют в Европу третью бригаду. Чтобы сдерживать Россию и искать возможности для диалога. Двойная стратегия альянса, акт балансирования.

Россия отправляет войска

Москва также начала размещать войска вблизи западной границы. Россия отправляет к западной границе два подразделения (по 10 000 солдат в каждом) и еще одно подразделение – в южный военный округ. По-видимому, размещение уже находится на стадии реализации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, этот процесс должен быть завершен к концу года.

В начале июня репортер Reuters посетил российский город Клинцы, который находится в 50 километрах от украинской границы, и составил впечатление о масштабах деятельности. Там уже находятся более 200 солдат моторизованного пехотного подразделения из Екатеринбурга. Министерство обороны не высказало свою позицию. В 2015 году СМИ уже сообщали о подобных тайных перемещениях войск, тогда в контексте войны на востоке Украины. На юге, вблизи украинской границы, были замечены еще две подручных базы.