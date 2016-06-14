В Нью-Йорке в результате стрельбы на детской площадке ранены 6 человек

Об этом сообщает Daily News со ссылкой на пожарный департамент Нью-Йорка, передает РБК.

Четверо пострадавших были госпитализированы в клинику Кингс Каунти, еще двое смогли отправиться туда сами, сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что стрелявший скрылся с места происшествия.

park littered w/shells. Teens from local high, @nypd67pct seeks gun, perp in wind @NYDailyNewspic.twitter.com/43IfEHbOsC — Todd Maisel (@ToddMaisel) June 13, 2016

Как пишет New York Post, пострадавшим подросткам от 15 до 17 лет. По словам источников издания, стрельба произошла из-за того, что у одного из тинейджеров пропал дорогой рюкзак. Тот позвал своего друга, который и начал стрелять.

Как сообщал УНИАН, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы 11 июня на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. 29-летний Омар Седик Матин расстрелял посетителей ночного гей-клуба. Ранее сообщалось о 50 погибших и 53 раненых.

По числу жертв происшедшее в Орландо - самый кровопролитный в истории США инцидент с применением огнестрельного оружия.