Трагедия в Орландо: под расследование попали сразу несколько человек

Об этом пишет портал itv.com.

"Мы собрали огромное количество электронных и вещественных доказательств. Расследование продолжается, и сейчас оно на начальной стадии", - отметил Бентли.

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"Пока мы не знаем, будет ли кто-то еще обвинен в связи с этим преступлением. У нас нет оснований полагать, что кто-либо еще был замешан в этом преступлении и в данный момент представляет угрозу, но в отношении нескольких человек расследование идет", - добавил прокурор.

Напомним, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство. Известно о 50 погибших, 53 человека госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.