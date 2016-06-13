Стрелок из Орландо работал в компании, обеспечивавшей безопасность Олимпийских игр в Лондоне
Омар Матин, расстрелявший 50 человек в ночном гей-клубе в американском городе Орландо, работал с 2007 года в крупнейшей в мире частной охранной компании G4S.
"Мы шокированы и подавлены трагическим случаем, произошедшим в ночном клубе Орландо. Мы подтверждаем, что Омар Матин работал в G4S с 10 сентября 2007 года. Мы всецело сотрудничаем с правоохранительными органами, в том числе ФБР", - говорится в заявлении руководителя североамериканского подразделения компании Джона Кеннинга,опубликованном в официальном "Твиттере" G4S, передает Русская служба Би-би-си.
Компания G4S предоставляет различные услуги в сфере безопасности государственным структурам и частным клиентам. В частности, она является подрядчиком министерства национальной безопасности США и участвовала в обеспечении безопасности на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.
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Общее число сотрудников G4S составляет более 620 тысяч человек, штаб-квартира компании расположена в Лондоне.
Regional CEO for N America John Kenning has made a statement responding to Orlando shootings https://t.co/VKwQOxAiyRpic.twitter.com/2E8COqi5s6— G4S (@G4S) June 12, 2016
В результате стрельбы в гей-клубе Pulse в Орландо погибли 50 человек, еще 53 получили ранения. Нападавший - 29-летний этнический афганец и гражданин США Омар Матин - был убит спецназом во время штурма.
В ФБР заявили, что перед совершением теракта Матин позвонил в полицию и заявил о своей приверженности организации "Исламское государство". В "ИГ" взяли на себя ответственность за массовое убийство.