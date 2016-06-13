Стрелок из Орландо работал в компании, обеспечивавшей безопасность Олимпийских игр в Лондоне

"Мы шокированы и подавлены трагическим случаем, произошедшим в ночном клубе Орландо. Мы подтверждаем, что Омар Матин работал в G4S с 10 сентября 2007 года. Мы всецело сотрудничаем с правоохранительными органами, в том числе ФБР", - говорится в заявлении руководителя североамериканского подразделения компании Джона Кеннинга,опубликованном в официальном "Твиттере" G4S, передает Русская служба Би-би-си.

Компания G4S предоставляет различные услуги в сфере безопасности государственным структурам и частным клиентам. В частности, она является подрядчиком министерства национальной безопасности США и участвовала в обеспечении безопасности на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

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Общее число сотрудников G4S составляет более 620 тысяч человек, штаб-квартира компании расположена в Лондоне.

Regional CEO for N America John Kenning has made a statement responding to Orlando shootings https://t.co/VKwQOxAiyRpic.twitter.com/2E8COqi5s6 — G4S (@G4S) June 12, 2016

В результате стрельбы в гей-клубе Pulse в Орландо погибли 50 человек, еще 53 получили ранения. Нападавший - 29-летний этнический афганец и гражданин США Омар Матин - был убит спецназом во время штурма.

В ФБР заявили, что перед совершением теракта Матин позвонил в полицию и заявил о своей приверженности организации "Исламское государство". В "ИГ" взяли на себя ответственность за массовое убийство.