Стрелка из Орландо уличили в связях с "Исламским государством"

Данные о его причастности к террористической группировке "Исламское государство" озвучил член сената Конгресса США Билл Нелсон (демократ, от Флориды), беседуя с журналистами в своем родном штате, сообщает ТАСС.

При этом, согласно сообщению, законодатель ссылался на предварительную информацию, полученную от разведки США.

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"Они считают, что есть определенная связь с ИГИЛ, но мне надо сказать, что этот (вывод пока) не является официальным", - заявил сенатор Нелсон.

Он подчеркнул, что цитирует сведения, полученные "непосредственно от сотрудников аппарата комитета по разведке" верхней палаты Конгресса. Нелсон уточнил, что те, в свою очередь, получили данные о связи Матина с группировкой ИГ от структур, входящих в аппарат директора национальной разведки США.

Как сообщал УНИАН, количество погибших в результате стрельбы в ночном гей-клубе в Орландо (США, штат Флорида) достигло 50 человек, еще 53 человека получили ранения.



