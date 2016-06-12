Стрельба в ночном клубе во Флориде: В штате введено чрезвычайное положение

Режим ЧП позволяет властям города вне очереди обращаться за помощью к федеральному правительству США, сообщает ТАСС.

"Я издал указ о введении в Орландо режима ЧП и рекомендовал губернатору Флориды ввести аналогичный режим в штате", - отметил мэр Бадди Дайер.

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В то же время, согласно сообщению полиции города Орландо в своем аккаунте в Twitter, "правительство штата Флорида объявило о введении режима чрезвычайного положения. Город Орландо также объявил о введении режима чрезвычайного положения".

Как сообщал УНИАН, количество погибших в результате стрельбы в ночном гей-клубе в Орландо (США, штат Флорида) достигло 50 человек, еще 53 человека получили ранения.