Венесуэла закупит и распределит продукты через общественные советы

Как заявил министр продовольствия страны Родольфо Марко, выступая на митинге в Каракасе, таким образом планируется распределить около 70% закупленных продуктов питания, передает Русская служба Би-би-си.

Оппозиционные политики уже выразили опасение, что лояльные властям советы могут проявлять дискриминацию по отношению к сторонникам оппозиции.

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Экономический кризис в Венесуэле в последние годы привел к нехватке продуктов питания и дефициту предметов первой необходимости - в частности, туалетной бумаги, гигантским очередям и эпизодам мародерства.

Оппозиция Венесуэлы обвиняет президента Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса в том, что проводимая ими политика привела к экономическому кризису, который обострился из-за низких цен на нефть.

Однако Мадуро обвиняет бизнес-элиты страны в бойкоте экономики для достижения своих политических целей.

На этом фоне регулярно происходят столкновения протестующих против экономической политики государства с полицией.