Дестабилизация в Казахстане: спецслужбы задержали двух подозреваемых в терроризме
01:58, 12 июня 2016Мир
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Актюбинский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом задержал двух человек, которые разыскивались по подозрению в терроризме.
В Казахстане задержали двух разыскиваемых по подозрению в терроризме / Фото Tengrinews.kz
Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.
Задержанные - Б.Куанышбаев и А.Акпанбетов.
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Отмечается, что жертв и пострадавших среди населения в ходе операции по задержании нет.
8 июня президент республики Нурсултан Назарбаев распорядился уничтожить разыскиваемых участников серии нападений в Актобе в случае, если при задержании они попытаются оказать вооруженное сопротивление.
Напомним, 5 июня 2016 года в Актобе произошел террористический акт, в результате которого погибли десятки человек. В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности.
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