Дестабилизация в Казахстане: спецслужбы задержали двух подозреваемых в терроризме

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

Задержанные - Б.Куанышбаев и А.Акпанбетов.

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Отмечается, что жертв и пострадавших среди населения в ходе операции по задержании нет.

8 июня президент республики Нурсултан Назарбаев распорядился уничтожить разыскиваемых участников серии нападений в Актобе в случае, если при задержании они попытаются оказать вооруженное сопротивление.

Напомним, 5 июня 2016 года в Актобе произошел террористический акт, в результате которого погибли десятки человек. В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности.