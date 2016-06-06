В Казахстане заявили о попытке госпереворота, назвали организатора

Насильственный захват власти готовил бизнесмен Тохтар Тулешов, задержанный в конце января по обвинению в торговле наркотиками и финансировании деятельности преступной группы, передает Tengri News.

"Следствие располагает данными, что господин Тулешов ранее вел подготовительную работу, а с прошлого года предпринимал конкретные шаги по подготовке к насильственному захвату власти. План его действий предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем создания очагов напряженности, организации акции протеста и массовых беспорядков", - заявил представитель пресс-службы КНБ Руслан Карасев.

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Согласно данным КНБ, план действий Тулешова предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем создания очагов напряженности, организации акций протеста и массовых беспорядков, на фоне которых он планировал сформировать так называемое альтернативное правительство и изменить структуру действующей власти.

Также, по словам Карасева, в минувшие выходные в Астане, Алматы и Шымкенте сотрудниками Комитета национальной безопасности задержан ряд сообщников Тулешова.

Начальник департамента Генеральной прокуратуры РК Кусаин Игембаев на брифинге заявил о том, что Тулешову также инкриминируется незаконное хранение наркотических средств, ряд тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых "организация убийства и похищение людей, причинение телесных повреждений различной степени тяжести, умышленное уничтожение чужого имущества, рейдерство".

Напомним, известный бизнесмен Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. При обыске по месту жительства и на рабочем месте были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, наркотическое вещество и литература. Вместе с бизнесменом были задержаны еще три человека.