Крушение истребителя Су-27 в Подмосковье: возбуждено уголовное дело (видео)

Дело возбуждено по ст. 351 УК РФ - нарушение правил полетов или подготовки к ним, передает КоммерсантЪ.

В Минобороны РФ 9 июня сообщили, что, по предварительным данным, основной причиной катастрофы считается отказ техники. Однако близкие к следствию источники издания говорят, что будет рассмотрен и вариант с потерей пилотом ориентации в сложных метеоусловиях.

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Коллеги погибшего пилота считают, что неправильных действий со стороны 35-летнего майора Еременко, имевшего налет 800 часов на самолетах Як-52, Л-39, МиГ-29 и Су-27 и занимавшегося высшим пилотажем с 2011 года, быть не могло.

Ранее в управлении пресс-службы Минобороны РФ сообщали, что, по предварительным данным, причиной катастрофы Су-27 стал отказ техники.

Напомним, самолет потерпел крушение 9 июня в 2 км от деревни Мураново в Подмосковье. Он упал в лесополосе, жилых домов рядом нет, взрыва после падения не последовало.