В небе над американским штатом Джорджия столкнулись два истребителя F-16
Два истребителя F-16 столкнулись в США, пилоты катапультировались.
Об этом заявили в военно-воздушных силах Национальной гвардии Южной Каролины, которым принадлежали самолеты, сообщает РБК со ссылкой на CNN.
Оба пилота выполняли «рутинные ночные операции в воздухе», говорится в заявлении. Они успели катапультироваться перед столкновением.
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Как уточняет CNN, сообщений о повреждениях на месте, где произошло крушение самолетов, пока не поступало.
F-16 — многофункциональный легкий истребитель, разработанный в США еще в 1970-х годах компанией General Dynamics. Сейчас производством этих самолетов занимается Lockheed Martin. С 1976 года было построено свыше 4,5 тыс. подобных самолетов.