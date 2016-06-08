В небе над американским штатом Джорджия столкнулись два истребителя F-16

Об этом заявили в военно-воздушных силах Национальной гвардии Южной Каролины, которым принадлежали самолеты, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Оба пилота выполняли «рутинные ночные операции в воздухе», говорится в заявлении. Они успели катапультироваться перед столкновением.

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Как уточняет CNN, сообщений о повреждениях на месте, где произошло крушение самолетов, пока не поступало.

F-16 — многофункциональный легкий истребитель, разработанный в США еще в 1970-х годах компанией General Dynamics. Сейчас производством этих самолетов занимается Lockheed Martin. С 1976 года было построено свыше 4,5 тыс. подобных самолетов.