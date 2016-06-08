Главные музеи Парижа возобновили свою работу после наводнения

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Associated Press.

На прошлой неделе администрации музеев вынуждены были спасать экспонаты от наводнения, переместив их из подземных хранилищ выше.

Тогда было перемещено до 35 тыс. экспонатов.

Читайте такжеНа юге Лондона из-за проливных дождей затопило автомобили (фото)

Как известно, правительство Франции создало специальный фонд для помощи пострадавшим от наводнения.

Во Франции из-за наводнения объявлен режим стихийного бедствия в 782 коммунах, которые находятся в 16 департаментах.