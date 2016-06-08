Главные музеи Парижа возобновили свою работу после наводнения
19:29, 08 июня 2016Мир
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Музеи Лувр и Орсэ, главные музеи Парижа, возобновили свою работу после того, как на прошлой неделе были вынуждены закрыться из-за наводнения, которое обрушилось на столицу Франции.
REUTERS
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Associated Press.
На прошлой неделе администрации музеев вынуждены были спасать экспонаты от наводнения, переместив их из подземных хранилищ выше.
Тогда было перемещено до 35 тыс. экспонатов.
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Как известно, правительство Франции создало специальный фонд для помощи пострадавшим от наводнения.
Во Франции из-за наводнения объявлен режим стихийного бедствия в 782 коммунах, которые находятся в 16 департаментах.
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