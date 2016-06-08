Перехват российской субмарины в Северном море: Минобороны РФ "удивлено реакцией" Британии

Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации российского военного ведомства, передает ТАСС.

"В российском военном ведомстве удивлены, что для обнаружения лодки, идущей на малом ходу в надводном положении в сопровождении буксирного судна, потребовались совместные усилия ВМС Великобритании и союзников по НАТО", - заявили в Минобороны РФ.

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"Было бы странно, если бы Королевский военно-морской флот с союзниками по НАТО не заметил бы лодку, тем более что проходящие встречными и параллельными курсами корабли торгового флота разных стран по старой морской традиции приветствовали наших моряков в Баренцевом, Норвежском и Северном морях на протяжении нескольких дней перехода", - заявили в российском военном ведомстве.

Напомним, ранее 8 июня эсминец королевских ВМС Великобритании перехватил российскую субмарину в Северном море.