Перехват российской субмарины в Северном море: Минобороны РФ "удивлено реакцией" Британии
В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с сообщением ряда российских и зарубежных СМИ об обнаружении российской подводной лодки в Северном море военно-морскими силами Великобритании и их союзниками НАТО.
Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации российского военного ведомства, передает ТАСС.
"В российском военном ведомстве удивлены, что для обнаружения лодки, идущей на малом ходу в надводном положении в сопровождении буксирного судна, потребовались совместные усилия ВМС Великобритании и союзников по НАТО", - заявили в Минобороны РФ.
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"Было бы странно, если бы Королевский военно-морской флот с союзниками по НАТО не заметил бы лодку, тем более что проходящие встречными и параллельными курсами корабли торгового флота разных стран по старой морской традиции приветствовали наших моряков в Баренцевом, Норвежском и Северном морях на протяжении нескольких дней перехода", - заявили в российском военном ведомстве.
Напомним, ранее 8 июня эсминец королевских ВМС Великобритании перехватил российскую субмарину в Северном море.