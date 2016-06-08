Российскую субмарину перехватили в Северном море

Сейчас судно HMS Kent сопровождает подводную лодку, которая способна нести крылатые ракеты. Об этом сообщает SkyNews.

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По словам капитана корабля HMS Kent Дэниела Томаса, "обнаружение этой субмарины является результатом совместных усилий стран-союзников НАТО. Сопровождение таких объектов является привычным делом для королевских ВМС".

"Мы продолжим сопровождать эту подлодку, обеспечивая визуальный контакт", - добавил капитан.

Как известно, ранее российские военные самолеты неоднократно перехватывали в небе неподалеку Великобритании и над Балтикой.