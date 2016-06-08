Правозащитники сообщили об авиаударе по больнице в Алеппо

Один из авиаударов пришелся по временной больнице в районе аш-Шаар, сообщают правозащитники, передает Би-би-си. Как видно на распространенных активистами оппозиции видеозаписях, здание больницы частично разрушено. Также на записях видно, как раненых и погибших выносят из разрушенного здания.

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Пока не ясно, кто нанес авиаудары по подконтрольным повстанцам районам Алеппо. Известно, что правительственные войска в настоящее время пытаются захватить город целиком, и находящиеся под контролем повстанцев районы окружены силами Башара Асада.

Во вторник президент Сирии Башар Асад заявил, что он отвоюет "каждый дюйм" земли Сирии, а Алеппо станет "кладбищем надежд" его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Последнего сирийский президент обвинил в поддержке повстанцев и фашизме.

В начале этой недели по меньшей мере 17 человек погибли в результате обстрела российскими и сирийскими военными рынка в провинции Дэйр-эз-Зор, сообщал базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека.

На прошлой неделе сирийские правительственные войска начали наступление на позиции экстремистской группировки "Исламское государство", вытесняя джихадистов из провинции Ракка, которая граничит с Дейр-эз-Зором.