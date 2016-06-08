Суд в Москве оштрафовал и освободил художника Павленского

Первоначально суд назначил Павленскому штраф в полтора миллиона рублей, но тут же сократил его в три раза, приняв во внимание многочисленные смягчающие обстоятельства? сообщает Русская служба Би-би-си.

Помимо этого суд удовлетворил иск потерпевшей стороны, требовавшей возместить ущерб, который акция Павленского нанесла зданию ФСБ. В связи с этим с художника взыскали еще 481 тысячу рублей.

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Суд постановил освободить Павленского в зале суда. Уже на свободе он поблагодарил своих сторонников за поддержку. По словам художника, еще несколько дней назад он не знал, что выйдет на свободу, поэтому никаких новых акций пока не планирует.

"Неважно, чем закончился процесс. Мы увидели могильник, который является центральным очагом власти. Система сама себя наказывает. Я, как и вы, наблюдатель за этим процессом", - сказал Павленский.

Защита Павленского настаивала на его невиновности. Сам художник до оглашения приговора предупреждал, что не собирается платить штраф.

После освобождения Павленского его сторонники выступили с инициативой организовать сбор средств на выплату штрафа, однако сам он попросил этого не делать. "Не надо ничего оплачивать! Иначе что это получится, акция взаймы", - сказал он.

Павленского задержали в ноябре 2015 года после поджога двери здания ФСБ. Изначально его обвиняли в вандализме, но затем статью переквалифицировали на "уничтожение культурных ценностей".

Сам художник требовал переквалифицировать дело на терроризм. До тех пор, пока этого не будет сделано, Павленский отказался выступать в суде и пообещал хранить молчание.

Ранее художник заявлял, что совершил акцию "Угроза" в знак солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым, которого российский суд признал виновным в организации поджогов офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России" в Крыму и приговорил к 20 годам лишения свободы.