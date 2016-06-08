В мире зафиксирован рекордный за четверть века уровень насилия
Число жертв вооруженных конфликтов в прошлом году было рекордным за последние 25 лет. При этом количество беженцев достигло максимума со времен Второй мировой войны.
Резкий рост насилия в мире происходит в первую очередь из-за конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса миролюбия (Global Peace Index), передает Русская служба ВВС.
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По результатам исследования, самой опасной для жизни страной признана Сирия, за ней следуют Южный Судан, Ирак, Афганистан и Сомали.
Согласно данным Global Peace Index, число террористических нападений за прошедший год также стало рекордным за все время наблюдений, большая часть атак произошла в пяти странах: в Сирии, Ираке, Нигерии, Афганистане и Пакистане.
Пока самым мирным регионом на планете остается Европа. При этом однако специалисты отмечают, что за последние пять лет число террористических атак в европейских странах резко возросло.
Отметим, что при составлении рейтинга учитываются 23 фактора, в число которых входят как внутренние - например, уровень насилия и преступности в стране, так и внешние - в том числе отношения с соседними странами и уровень военных расходов.