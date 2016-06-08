Египетский Airbus экстренно сел в Узбекистане: сообщили об угрозе взрыва

Сообщение о том, что на борту авиалайнера А-330-220 египетской авиакомпании может находиться бомба, поступило сегодня утром.

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В связи с этим к узбекским авиационным властям поступила просьба об экстренной посадке лайнера. В 8:00 египетский самолет успешно приземлился в аэропорту г. Ургенча.

"В настоящее время борт находится в безопасной зоне. Члены экипажа и пассажиры эвакуированы. Соответствующие службы проводят осмотр и проверку воздушного судна", - сообщает авиакомпания Uzbekistan Airways.

Самолет следовал по маршруту Каир-Пекин. На борту самолета находились 17 членов экипажа и 118 пассажиров.

Ранее о незапланированной посадке самолета авиакомпании EgyptAir в Узбекистане сообщило издание El-balad со ссылкой на источники в авиакомпании, передает "РБК".

Позже агентство Reuters, ссылаясь на египетские авиационные источники сообщило, что угроза была ложной.

Как сообщал УНИАН, самолет A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс из Парижа в Каир, потерпел крушение рано утром 19 мая. Самолет, на борту которого находилось 66 человек, упал в Средиземное море. По предварительным данным, перед тем, как самолет потерял высоту, на его борту возникло задымление. Что стало причиной задымления, не установлено.