В Сирии за пять лет в тюрьмах погибли более 60 тысяч человек - СМИ

За пять лет конфликта в Сирии в тюрьмах, находящихся под контролем правительства Башара Асада, погибли не менее 60 тысяч человек, свидетельствуют данные отчета Сирийской обсерватории по правам человека, сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

"Не менее 60 тысяч заключенных были замучены ... либо погибли в результате телесных пыток или из-за отсутствия еды или необходимой медпомощи", - говорится в заявлении правозащитников.

Директор обсерватории Рами Абдурахман, сказал, что более 20 тысяч из них умерли в тюрьме Седная близ Дамаска.

Обсерватория сообщила, что смогла проверить гибели 14,456 человек, 110 из них в возрасте до 18 лет.

Читайте такжеВ Сирии в районах перемирия за 23 дня погибли более полутысячи человек

Правозащитники обвиняют правительство Сирии в регулярном применении насилия по отношению к заключенным.