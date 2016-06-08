В Госдепе США увидели признаки возобновления КНДР производства плутония - СМИ

Об этом высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил Reuters, передает РБК.

По его словам, есть «признаки» того, что Пхеньян восстановил завод для получения плутония из отработанного ядерного топлива в ядерном научно-исследовательском центре в Йонбене.

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Он рассказал, что северокорейские атомщики забирают отработанное топливо из реактора в Йонбене, дают ему остыть, а затем доставляют на перерабатывающее предприятие, где получали плутоний для своих предыдущих ядерных испытаний.

Пхеньян в 2013 году заявил, что перезапустит все ядерные объекты, включая главный реактор и небольшие установки в Йонбене, закрытые в 2007 году в рамках соглашения о международном разоружении в обмен на помощь, которое позже развалилось.

Как сообщал УНИАН, ранее в МАГАТЭ заявили о появившихся признаках возобновления деятельности по переработке плутония в Йонбене. «Я согласен, что такие признаки есть», — сказал представитель Госдепа.