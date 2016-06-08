В Госдепе США увидели признаки возобновления КНДР производства плутония - СМИ
Северная Корея в нарушение международных санкций возобновила производство оружейного плутония для ядерных ракет.
Об этом высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил Reuters, передает РБК.
По его словам, есть «признаки» того, что Пхеньян восстановил завод для получения плутония из отработанного ядерного топлива в ядерном научно-исследовательском центре в Йонбене.
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Он рассказал, что северокорейские атомщики забирают отработанное топливо из реактора в Йонбене, дают ему остыть, а затем доставляют на перерабатывающее предприятие, где получали плутоний для своих предыдущих ядерных испытаний.
Пхеньян в 2013 году заявил, что перезапустит все ядерные объекты, включая главный реактор и небольшие установки в Йонбене, закрытые в 2007 году в рамках соглашения о международном разоружении в обмен на помощь, которое позже развалилось.
Как сообщал УНИАН, ранее в МАГАТЭ заявили о появившихся признаках возобновления деятельности по переработке плутония в Йонбене. «Я согласен, что такие признаки есть», — сказал представитель Госдепа.