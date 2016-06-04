В Европарламенте опровергли информацию о возобновлении контактов с Госдумой РФ

Об этом говорится в письменном комментарии пресс-службы ЕП собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

"Нет решения вернуться к обычному бизнесу с Россией, и официальные межпарламентские связи (Комитет парламентского сотрудничества Россия-ЕС), как и ранее, прекращены. Два решения, принятые конференцией президентов ЕП (конференция президентов состоит из руководства ЕП и лидеров политических групп) не изменяют этой институциональной позиции", - заявили в ЕП.

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В комментарии объясняется, что конференция президентов решила удовлетворить просьбу делегации SINNEA (SINNEA - делегация ЕП по связям со Швейцарией, Норвегией и Исландией) относительно ее участия на уровне глав делегации в 12 конференции парламентариев Арктического региона, которая пройдет с 14 по 16 июня 2016 года в Улан-Удэ, Россия.

"Участие ЕП в этом мероприятии, в котором также примут участие национальные парламенты, не имеет никакого отношения к межпарламентским отношения России с ЕС, но является стратегическим интересом ЕС в связи с все большей ролью в Арктике и в связи с формальным членством в Арктическом форуме", - отметили в ЕП.

Комментируя заявление председателя делегации Европарламента в межпарламентском комитете сотрудничества Россия-ЕС Отмара Караса (Othmar Karas, європеські народники, Австрия) по организации в Брюсселе конференции относительно будущих парламентских отношений, было принято решение вернуться к этому вопросу с более "сбалансированной программой и списком участников". "Никакой конкретной даты или докладчиков нет", - констатировали в ЕП.

О такой же ситуацию агентству УНИАН подтвердил представитель крупнейшей политической группы Европарламента - Европейской народной партии Тео Георгитсопулос. "Как представитель группы ЕНП, я могу сказать, что ситуация остается без изменений", - сказал он.

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на радио "Свобода" распространили информацию, что ЕП принял решение возобновить межпарламентские отношения с Государственной Думой РФ, которые были прекращены после еезаконної аннексии России Крыма.