Франция в четверг передаст Египту первый "Мистраль", который предназначался для РФ

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Paris-Normandie.

Церемония поднятия флага над кораблем, который получил название Gamal Abdel Nasser, состоится при участии министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана и его египетского коллеги.

После того как вертолетоносец официально станет собственностью Египта, он через несколько дней покинет порт Сен-Назер с 180 египетскими солдатами на борту.

Читайте такжеРоссия намерена поставлять Египту оборудование и вертолеты на "Мистрали"

Передача второго корабля, который получит имя другого египетского президента Анвара Садата, состоится в сентябре.

В начале августа 2015 года Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", корабли останутся в собственности Франции.

При этом после разрыва контракта Франция получила право свободно распоряжаться кораблями.

Позже Египет договорился с Францией о покупке двух вертолетоносцев "Мистраль", контракт на поставку которых был расторгнут с Россией.