Президент Аргентины объявил о переводе в страну своих средств из офшора

"Я дал указания управляющему перевести эти сбережения в Аргентину", - сказал он журналистам. По словам главы, данные средства могут пойти на покупку облигаций аргентинского казначейства, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

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На прошлой неделе Макри подал свою первую декларацию в качестве главы государства. Согласно ей, состояние президента за год выросло почти в два раза: с 52,9 млн песо до 110 млн песо.

В апреле аргентинская прокуратура попросила суд провести расследование в отношении Макри, подозреваемого в намеренном сокрытии своих связей с компаниями, зарегистрированными в офшорах. Президент отверг обвинения в нарушении закона и подал в суд прошение проверить все поданные им налоговые декларации и другие документы.

Как сообщал УНИАН, человек, передавший журналистам "панамский архив", заявил, что не работает на какое-либо государство или спецслужбу. Разоблачитель под псевдонимом Джон Доу потребовал от властей государств, в частности, принятие законов об обязательной публикации данных коммерческих компаний.