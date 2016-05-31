FT: входящие в НАТО страны Европы впервые за 10 лет увеличили расходы на оборону

Падение оборонных расходов в Европе давно вызывает обеспокоенность НАТО, а также США. Financial Times пишет, что реальное увеличение расходов на оборону в странах Европы стало неожиданностью, так как эксперты не ожидали подобного развития событий на фоне экономических трудностей на континенте, передает Русская служба Би-би-си.

В прошлом году европейские члены НАТО потратили 253 миллиарда долларов на оборону, а США - 618 миллиардов. Ранее страны НАТО обещали тратить на нужды обороны не менее 2% своего ВВП. Согласно этому правилу, им следует выделять в совокупности еще 100 миллиардов на нужды своих армий.

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В 1985-89 годах европейские страны НАТО выделяли в свои оборонные бюджеты в среднем 3,1% ВВП. В течение 10 лет после окончания холодной войны эта цифра достигала 2% и понизилась лишь в начале XXI века.

Официальных цифр о расходах на оборону стран НАТО на 2016 год пока нет, но некоторые государства уже публично заявили о значительном повышении отчислений в оборонный бюджет.

Больше всего расходы на оборону вырастут в странах Балтии. В 2016 году этот раздел бюджета Латвии вырастет на 60%, Литвы - на 35%, а Эстонии и Польши - на 9%.

Оборонный бюджет Великобритании также растет. Правительство в Лондоне обещает тратить на оборону не меньше обещанных ранее 2% ВВП.