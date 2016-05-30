СМИ узнали о планах боевиков ИГИЛ "охотиться" на фанатов России и Англии на Евро-2016

О запланированном теракте свидетельствуют данные, найденные на ноутбуке руководителя террористических атак в Париже и Брюсселе Салаха Абдеслама, пишет Espreso.tv со ссылкой на The Sun. В частности, были найдены фотографии и ссылки на старый порт Марселя, куда будут съезжаться поклонники сборной Англии в течение двух недель перед первым матчем группового этапа.

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По данным источника, болельщики из России и Англии могли быть выбраны как мишень из-за участия РФ и Британии в бомбардировках террористов в Сирии и Ираке.

В атаках планируется использовать террористов-смертников, автоматы Калашникова, беспилотные летающие аппараты с химическим оружием. При этом рассматривается вариант, при котором атаки на болельщиков могут произойти в барах.

Нападения на фанатов готовятся к 11 июня, в день матча в Марселе.