В Кремле считают, что санкции против РФ не будут иметь позитивного эффекта "для глобальных дел в целом"
13:48, 27 мая 2016Мир
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В Кремле считают, что санкции против РФ не будут иметь позитивного эффекта «для глобальных дел в целом».
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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«Позиция Кремля не изменилась: мы по-прежнему убеждены, что это не вопрос нашей повестки дня. Вместе с тем, мы не думаем, что подобные решения могут иметь позитивный эффект для глобальной экономики и для глобальных дел в целом», - сказал Песков.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, лидеры стран G7 заявили, что готовы усилить санкции против РФ, в случае необходимости, из-за ее действий в Украине.
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