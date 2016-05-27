В Кремле считают, что санкции против РФ не будут иметь позитивного эффекта «для глобальных дел в целом».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте такжеЛидеры G7 заявляют о готовности усилить санкции против РФ из-за ее действий в Украине

«Позиция Кремля не изменилась: мы по-прежнему убеждены, что это не вопрос нашей повестки дня. Вместе с тем, мы не думаем, что подобные решения могут иметь позитивный эффект для глобальной экономики и для глобальных дел в целом», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, лидеры стран G7 заявили, что готовы усилить санкции против РФ, в случае необходимости, из-за ее действий в Украине.