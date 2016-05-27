В Японии принятием итоговой декларации завершился саммит стран G7

Среди основных тем саммита значились - проблемы мировой экономики, инвестиционная политика, торговля, кризис с мигрантами, изменение климата, энергетика, борьба с терроризмом и международная политика, сообщает Анадолу. В частности, мировые лидеры обсудили острые вопросы внешней политики, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине и в КНДР.

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Кроме того, лидеры стран G7 обсудили вопрос увязки санкций против России с выполнением Минских соглашений.

В итоговом коммюнике саммита выражена озабоченность глав G7 обострением ситуации в Украине. Помимо этого авторы декларации также напомнили, что по-прежнему не признают незаконную аннексию Крыма Россией.

"Конфликт в Украине может быть разрешен лишь дипломатическим путем и при полном соблюдении норм международного права, особенно важно уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - говорится в итоговом документе саммита.

Подчеркивается, что санкции в отношении Москвы могут быть сняты только тогда, когда Россия "будет отвечать всем обязательствам".

В коммюнике также обращено внимание на глобальные проблемы, вызванные массовой миграцией. "Мы обязуемся поддерживать беженцев и страны, которые открыли перед ними двери. Выражаем готовность к активизации краткосрочных и долгосрочных шагов по обеспечению потребностей мигрантов", - говорится в коммюнике, где указывается, что число мигрантов в мире достигло рекордного уровня с периода завершения Второй мировой войны.

Также отмечается важность достижения политического прогресса в вопросе урегулирования сирийского конфликта.