Как проходит первый день саммита G7 в Японии (фоторепортаж)

14:50, 26 мая 2016
Мир
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В японском национальном парке Исэ-Сима 26 мая стартовал саммит лидеров правительств семи высокоразвитых стран мира - Большой семерки.

REUTERS

В текущей встрече G7 принимают участие: президент США Барак Обама, премьер Японии Синдзо Абе, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд, глава Совета министров Италии Маттео Ренци и премьер Канады Джастин Трюдо, а также лидеры ЕС – председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Саммит продолжится и завтра, 27 мая.

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Как сообщал УНИАН, Япония пообещала поднять на саммите вопрос продления санкций против России из-за агрессии в отношении Украины.

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