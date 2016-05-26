Как проходит первый день саммита G7 в Японии (фоторепортаж)
14:50, 26 мая 2016Мир
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В японском национальном парке Исэ-Сима 26 мая стартовал саммит лидеров правительств семи высокоразвитых стран мира - Большой семерки.
REUTERS
В текущей встрече G7 принимают участие: президент США Барак Обама, премьер Японии Синдзо Абе, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд, глава Совета министров Италии Маттео Ренци и премьер Канады Джастин Трюдо, а также лидеры ЕС – председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Саммит продолжится и завтра, 27 мая.
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Как сообщал УНИАН, Япония пообещала поднять на саммите вопрос продления санкций против России из-за агрессии в отношении Украины.
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