Трамп обещает отменить парижское соглашение по климату

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Мы намерены отказаться от Парижского соглашения по климату", - заявил Трамп, выступая на конференции по энергетике в Северной Дакоте.

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Трамп указывает на то, что соглашение фактически является односторонним и невыгодно США, так как Китай, являющийся лидером по выбросам парниковых газов в атмосферу, не выполняет предусмотренных документом обязательств.

Также Трамп пообещал отменить план по противодействию изменению климата, который был разработан администрацией президента США Барака Обама.

План Обамы предусматривает сокращение выбросов парниковых газов американскими электростанциями почти на треть в течение следующих 15 лет.

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Трамп обещал, что в случае своего избрания поддержит проект строительства нефтепровода Keystone XL, который был заблокирован администрацией Обамы из-за опасений по поводу ущерба, который проект может нанести окружающей среде. Республиканцы, однако, поддерживают проект, считая, что он позволит создать дополнительные рабочие места.

Ранее УНИАН сообщал, что претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов для того, чтобы выдвигаться на выборах в ноябре.