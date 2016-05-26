Миграция в Великобританию почти достигла рекордного уровня

Об этом говорится в последнем отчете властей, выпущенном в преддверии референдума о выходе из Евросоюза, передает Би-би-си. Исторический рекорд притока мигрантов в страну - 336 тыс. человек за год - был зафиксирован в июне 2015 года. С тех пор в страну въехали 333 тыс. мигрантов, говорится в новом отчете.

Читайте такжеБританское правительство предупредило о новых рисках выхода из Евросоюза

Вопрос о миграции и правах мигрантов - одна из проблем, стоящих в центре дебатов о выходе Великобритании из Евросоюза.

Правительство страны предлагает запретить мигрантам из Евросоюза получать определенные виды пособий в течение первых четырех лет пребывания в стране. Однако Европейская комиссия уже назвала это предложение очень проблематичным.

В настоящее время обсуждается возможность предоставления британскому правительству права применять так называемый "экстренный тормоз" и в особых случаях ограничивать доступ мигрантов к социальным услугам в течение четырех лет.

Другие важные для референдума вопросы - дальнейшая интеграция Британии с континентальной Европой, например, в финансовой сфере.

Общенациональный референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе состоится 23 июня.