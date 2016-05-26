Страны Евросоюза начали переговоры на случай выхода Британии из сообщества - СМИ

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на нескольких не названных официальных лиц, знакомых с ситуацией, передает "Украинская правда". Так, одна из таких встреч состоялась в понедельник, 23 мая. Встречу в Брюсселе проводил глава канцелярии председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера Мартин Зельмайр, в ней принимали участие, в частности, высокопоставленные дипломаты Германии и Франции.

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Один из источников заявил, что цель встречи заключалась не в том, чтобы подготовиться к разрыву множества соглашений достигнутых в ходе многолетнего членства Великобритании в ЕС, а скорее для того чтобы выработать коммуникационную стратегию, которая понадобится в первые часы и дни, если британцы выскажутся за выход из ЕС. "Идея в том, чтобы заранее подготовиться, а не ждать дня, который наступит после 23 июня", - сказал он.

Как сообщал УНИАН,результаты последнего опроса, проведенного компанией ORB, свидетельствуют, что противники выхода страны из ЕС за месяц до референдума (который состоится 23 июня) на 13% опережают сторонников выхода. Если учитывать всех избирателей, то противников выхода на 20% больше. То есть, из общего количества избирателей 58% готовы проголосовать за то, чтобы Британия осталась в ЕС, тогда как за выход из Евросоюза только 38%.