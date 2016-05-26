Neue Zürcher Zeitung: новый лидер талибов

В статье Фолькера Пабста под названием "Новый лидер талибов", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung, пишется о том, что через четыре дня после атаки американского беспилотника на их лидера, афганское движение "Талибан" официально подтвердило смерть муллы Мансура и назвало преемника. Высший совет повстанческого движения избрал своим новым лидером Маулави Хайбатулла Ахундзада. Он был вторым заместителем убитого Мансура и, таким образом, третьим лицом в иерархии талибов.

Ахундзада и ранее считали кандидатом, но более значительными казались имена первого заместителя Мансура, Сираджуддина Хаккани и муллы Якуба, сына муллы Омара, легендарного основателя и лидера движения. Как представитель восточного афганского клана, Хаккани не получил поддержки семей с юга страны, которые опасались за свое традиционное господство. А против 27-летнего Якуба, вероятно, был его возраст.

Интеграция важных групп

Согласно заявлениям представителей талибов, которые появляются в местных СМИ, на этот раз новому лидеру необходима была широкая поддержка. С этим связано также назначение Хаккани и Якуба, главных конкурентов Ахундзада, его заместителями. В июле прошлого года, после объявления о смерти Омара, внутри повстанческого движения вспыхнули тяжелые бои за право быть преемником. В частности, влиятельная семья Омара первоначально не признавала Мансура. Позже станет ясно, удастся ли избежать ожесточенной борьбы на этот раз.

Ставшая мифической фигура муллы Омара имела большое значение для сплоченности разнородных талибов. Хотя мулла Мансур, еще до своего назначения эмиром, принимал все важные решения в рамках движения, подобного нимба он не получил. Ахундзада, как ученый Ислама и лидер религиозной школы, должен пользоваться уважением среди талибов, что позволит укрепить его позиции в качестве "повелителя правоверных".

Ахундзада ранее был, в основном, идеологом и вторым заместителем, у него нет никакого существенного военного опыта. Но это не означает, что талибы откажутся от непримиримой борьбы против правительства и его союзников. В прошлом Ахундзада опубликовал религиозные писания, которые оправдывают вооруженное сопротивление.

Категорический отказ

После вывода большинства международных войск из Афганистана в конце 2014 года, талибы находятся на подъеме и завоевали значительные территории в разных частях страны. Теракты с использованием смертников совершаются почти ежедневно. Еще никогда с 2001 года не было столько жертв, как в прошлом году. В среду во время атаки к западу от Кабула погибли одиннадцать человек, шестеро из них – дети. До сих пор никто не взял на себя ответственность за этот теракт.

После вступления на пост президента Афганистана Ашраф Гани прилагал огромные усилия для проведения мирных переговоров. Первые предварительные переговоры в прошлом году были сорваны из-за спора по поводу направления, который возник среди талибов после объявления о смерти муллы Омара. Кроме того, под влиянием своих военных успехов Мансур категорически отказался от всех недавних инициатив. Среди причин атаки на Мансура США назвали также его деструктивную позицию в мирном процессе. В аудиосообщении, подлинность которого пока не подтверждена, Ахундзада объявил о том, что под его управлением никаких мирных переговоров не будет.