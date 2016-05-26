В Японии открывается саммит стран G-7 (фото)
В Японии сегодня открывается двухдневный саммит стран G-7. Местом проведения встречи избран остров Хонсю, политики будут заседать на территории национального парка Исэ-Сима на побережье Тихого океана.
В Японии введены усиленные меры безопасности – к охране порядка привлечены 23 тыс. полицейских, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters. Известно, что в Японии уже находятся президент США Барак Обама, премьер-министры Великобритании и Канады Дэвид Кэмерон и Джастин Трюдо. Также в саммите примут участие премьер Японии Синдзо Абе, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, глава совета министров Италии Маттео Ренци.
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На неофициальной части саммита будут присутствовать лидеры ЕС – председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Лидеры этих стран обсудят борьбу с терроризмом, территориальные споры, ядерное оружие, ситуацию с мигрантами и энергетику. Немалое внимание будет уделяться экономике и финансовой политике.
В пятницу на саммите будет обнародована итоговая декларация участников встречи.
Это первый саммит в Японии после встречи 2008 года в Хоккайдо.
Напомним, в состав G-7 входят ведущие экономически развитые страны: США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.