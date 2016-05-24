Большинство британцев готовы голосовать против выхода из Евросоюза - опрос

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного компанией ORB по заказу издания The Daily Telegraph, передает "ЕвроПравда". Результаты опроса показывают, что противники выхода Великобритании из ЕС за месяц до референдума (который должен состояться 23 июня) на 13% опережают сторонников выхода.

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"За то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС сейчас готовы проголосовать 55% избирателей страны, в то время как за выход Британии из ЕС проголосовали бы 42% опрошенных среди тех избирателей, которые наверняка пойдут на голосование", – говорится в сообщении издания.

Если учитывать всех избирателей, то противников выхода вообще даже на 20% больше. То есть, из общего количества избирателей 58% готовы проголосовать за то, чтобы Британия осталась в ЕС, тогда как за выход из Евросоюза только 38%.

Сэр Линтон Кросби, который стал творцом победы консерваторов на последних парламентских выборах, комментируя результаты опроса, отметил, что кампания сторонников выхода "угасает", ведь "евроскептикам удалось побороть опасения избирателей в том, что выход Британии из ЕС приведет к негативным финансовым и экономическим последствиям".

Также опрос показал, что против выхода Британии из ЕС готовы проголосовать большинство пенсионеров и консерваторов, которые раньше считались оплотом сторонников выхода Британии из Евросоюза.

Так, в марте опросы показывали, что 60% консерваторов были намерены голосовать за выход Британии из ЕС.

За месяц до референдума ситуация кардинально изменилась. Так, 57% опрошенных сейчас готовы проголосовать за то, чтобы Британия осталась в ЕС, и лишь 40% за выход.

Результаты опроса показали, что в настоящее время 52% лиц старше 65 лет поддерживают пребывание в ЕС, тогда как 44% все еще выступают за выход Великобритании из Евросоюза.