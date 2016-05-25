В Риме по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы двое человек

Об этом заявил базирующийся в Гааге департамент юридического сотрудничества Евросоюза (Евроюст), передает Радио Свобода.

Португальские средства массовой информации сообщили, что задержанный португалец работал на национальную службу разведки (SIS) и подозревается в том, что как двойной агент передавал России секретную информацию о НАТО и ЕС.

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Генеральный прокурор Португалии подтвердил, что о двойном аресте ходатайствовал именно Лиссабон. Следователи считают, что гражданин Португалии в обмен на деньги передавал информацию "иностранному гражданину, вероятно, связанном с иностранной разведкой".

Имена двух задержанных граждан пока не называют. Посольство России в Риме также не комментирует этих сообщений.

По данным Евроюста, кроме двух арестов и изъятия доказательств в Италии, обыски были проведены также в Португалии.