В КНДР объявили гражданина США шпионом и осудили на 10 лет каторжных работ

По данным информационного агентства Синьхуа, осужденного зовут Ким Донг Чул, ему 62 года, он был арестован в октябре прошлого года, передает Русская служба BBC.

Как утверждает Пхеньян, американец задержан на территории особой экономической зоны Насон, при аресте у него нашли флеш-накопитель с секретной информацией о военных и ядерных объектах КНДР.

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В марте 2016 года северокорейские власти устроили пресс-конференцию, на которой арестованный сообщил журналистам, что якобы получал деньги от властей Южной Кореи за шпионскую деятельность.

Также в марте суд КНДР приговорил к 15 годам тюрьмы американского студента Отто Уормбира, который попытался забрать из отеля в качестве сувенира пропагандистский плакат.

21-летний Уормбир был обвинен в преступлении против государства, а также в сотрудничестве с секретной студенческой организацией и ЦРУ.

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Северокорейские СМИ назвали кражу плаката "попыткой подорвать единство северокорейского народа". На суде американец рассказывал, что на родине его "спровоцировали к совершению преступления против иностранного государства".

Международные правозащитные организации, такие как Human Rights Watch, уверены, что власти Северной Кореи, как и во многих других случаях, применяли к Уормбиру пытки или угрозы.