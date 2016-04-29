В КНДР объявили гражданина США шпионом и осудили на 10 лет каторжных работ
Власти Северной Кореи приговорили гражданина США южнокорейского происхождения к 10 годам каторжных работ по обвинению в подрывной деятельности и шпионаже.
По данным информационного агентства Синьхуа, осужденного зовут Ким Донг Чул, ему 62 года, он был арестован в октябре прошлого года, передает Русская служба BBC.
Как утверждает Пхеньян, американец задержан на территории особой экономической зоны Насон, при аресте у него нашли флеш-накопитель с секретной информацией о военных и ядерных объектах КНДР.
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В марте 2016 года северокорейские власти устроили пресс-конференцию, на которой арестованный сообщил журналистам, что якобы получал деньги от властей Южной Кореи за шпионскую деятельность.
Также в марте суд КНДР приговорил к 15 годам тюрьмы американского студента Отто Уормбира, который попытался забрать из отеля в качестве сувенира пропагандистский плакат.
21-летний Уормбир был обвинен в преступлении против государства, а также в сотрудничестве с секретной студенческой организацией и ЦРУ.
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Северокорейские СМИ назвали кражу плаката "попыткой подорвать единство северокорейского народа". На суде американец рассказывал, что на родине его "спровоцировали к совершению преступления против иностранного государства".
Международные правозащитные организации, такие как Human Rights Watch, уверены, что власти Северной Кореи, как и во многих других случаях, применяли к Уормбиру пытки или угрозы.