Пентагон узнал о чрезвычайном положении, объявленном в столице ИГИЛ - Ракке

Об этом заявил американский полковник Стивен Уоррен, официальный представитель коалиции США против ИГИЛ. сообщает РБК со ссылкой на CNN.

По его словам, данные получены из соцсетей и новостных отчетов. «Мы видели объявление чрезвычайного положения в Ракке, что бы это ни значило», — сказал он, добавив, что «враг чувствует угрозу, как ему и следует».

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По его словам, ИГИЛ перегруппировывает силы вокруг города и внутри него и пытается укрепить «определенные области», чтобы «защитить потенциальные цели авиаударов и наземной атаки.

CNN со ссылкой на нескольких должностных лиц отмечает, что «рабочим допущением» является то, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади находится в Ракке. Тем не менее официального подтверждения этой информации нет, и США продолжают мониторинг разведданных, которые могут указать, что он находится в другом месте. «Багдади по-прежнему крайне осторожен [в вопросе своей безопасности]», — отметил в разговоре с ​CNN представитель Пентагона.