Самолет авиакомпании EasyJet совершил экстренную посадку из-за запаха гари

Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на представителя пресс-службы авиаперевозчика.

Инцидент на борту самолета Airbus A320, выполнявшего рейс EZY870 из аэропорта Тенерифе на Канарских островах в Лондон, произошел днем во вторник, 24 мая, через час после вылета. На борту лайнера находились 167 пассажиров и шесть членов экипажа.

На снижение и посадку у экипажа ушло всего семь минут. Сразу после приземления пилот попросил пассажиров немедленно покинуть самолет.

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Как сообщил один из пассажиров, позже стало известно, что источником запаха была неисправность в системе вентиляции.

В EasyJet подтвердили данный инцидент, отметив, что самолет благополучно приземлился и никто из пассажиров не пострадал. Все пассажиры были доставлены в ближайший отель, авиакомпания выслала за ними резервный самолет.