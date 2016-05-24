В Минобороны РФ прокомментировали сообщения об уничтожении в Сирии российской авиабазы (видео)

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"Все российские боевые вертолеты, находящиеся в Сирийской Арабской республике, выполняют плановые задачи по уничтожению террористов. Никаких потерь среди личного состава российской авиабазы нет. Напомню, что авторство слухов об уничтожении подразделения российских боевых вертолетов и двух десятков грузовиков принадлежит пропагандистам (террористической группировки) ИГИЛ, которые безуспешно пытались "продать" эту якобы "новость" около 10 дней назад", — сказал он.

Конашенков пояснил, что сожженная авиа- и автомобильная техника, а также многочисленные воронки от разрыва реактивных снарядов на фотоснимках присутствуют там уже не первый месяц.

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Конашенков добавил, что это следы "упорных боев за аэродром сирийских правительственных войск и боевиков террористических формирований".

Ранее эксперты американской компании Stratfor сообщили, что используемая российскими ВКС сирийская авиабаза неподалеку от поселения Тияс серьезно пострадала, предположительно от ударов группировки "Исламское государство".

По базе ударили несколько раз, рассказали в Stratfor. После этого экстремистская группировка "Исламское государство" в своем заявлении точно описала объекты, которые были уничтожены. Именно это привело экспертов к выводу, что за нападением стоит ИГ.