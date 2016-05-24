Корпусу мира США разрешили работать во Вьетнаме

Подписание состоялось во время визита президента Барака Обамы в страну, передает Би-би-си. Со стороны США документ подписала директор Корпуса мира Керри Хесслер-Раделе, со стороны Вьетнама - посол в США Фам Куанг Винь.

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Госсекретарь Джон Керри, в 1968 году участвовавший в войне США с Вьетнамом, констатировал, что отношения стран нормализовались. "Это нормально, что Корпус мира получит возможность развиваться, что сюда смогут приехать молодые американцы, и не только молодые, чтобы преподавать английский язык в Ханое и Хо Ши Мине. Это следующий шаг в развитии отношений между Вьетнамом и США", - добавил он.

В воскресенье президент США Барак Обама прибыл во Вьетнам с трехдневным визитом, цель которого - укрепление экономических связей с этим новым союзником США и региональным соперником Китая.

Это третий визит действующего президента США во Вьетнам за сорок с лишним лет, прошедших после вьетнамской войны.

В понедельник США полностью сняли введенный в 1984 году запрет на продажу Вьетнаму оружия и военного оборудования.