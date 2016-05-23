США направит к восточной границе НАТО один батальон вместо планировавшихся двух - СМИ

Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в США и НАТО, передает РБК.

Изначально предполагалось, как пишет издание, что американская сторона предоставит два батальона — около 2 тыс. солдат, а Германия и Великобритания — еще по одному. Однако после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе в конце прошлой недели собеседники газеты заявили, что с американской стороны будет направлен только один батальон, а четвертый батальон должен быть переброшен европейскими странами.

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Нежелание США направить больше военных в Европу связано с недовольством политикой европейских стран, которые не хотят тратить больше на собственную оборону, подчеркивает WSJ. В частности, с подобной критикой выступали как нынешний президент Барак Обама, который назвал европейские страны «безбилетниками» в вопросе расходов на оборону, так и вероятный кандидат на пост президента США Дональд Трамп, который заявлял, что «многие страны [Европы] не платят свою справедливую долю».

Теперь, отмечает издание в другой статье, вопрос в том, кто «заполнит образовавшуюся пустоту». «Существует проблема. В настоящий момент желающих в Европе нет», — пишет WSJ.

По словам источников газеты, американская сторона «пытается подтолкнуть Норвегию и Данию объединиться и сформировать сводный батальон, который будет направлен в Эстонию или другое из государств». Однако обе эти страны уклоняются от этого, ссылаясь, в частности, на отсутствие нужного числа солдат.

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Как сообщал УНИАН, Организация Североатлантического договора (НАТО) планирует разместить четыре батальона численностью 4 тыс. человек на восточных границах Альянса в Европе. Соединенные Штаты, скорее всего, обеспечат два батальона, тогда как Германия и Великобритания - по одному батальону.