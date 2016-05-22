Сирийские повстанцы дали Асаду 48 часов на прекращение боев под Дамаском

Повстанцы выйдут из режима прекращения огня в Сирии, если войска Асада не прекратят бои под Дамаском, говорится в заявлении "Сирийской свободной армии", которое подписали представители около 40 повстанческих группировок, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Группы сирийских повстанцев подписали заявление, согласно которому они не будут соблюдать режим прекращения огня, если войска Асада не прекратят военные действия в пригороде Дамаска.

Отмечается, что заявление "Сирийской свободной армии" подписали около 40 повстанческих групп, которые действуют по всей Сирии. В нем они дали правительству, а также поддерживающим его бойцам ливанской радикальной шиитской группировке "Хезболла" 48 часов - то есть два дня - на то, чтобы прекратить боевые действия.

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Режим прекращения огня, объявленный 27 февраля, не распространяется на группировки "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" и другие формирования, признанные Совбезом ООН террористическими.