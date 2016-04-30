За 9 дней в Алеппо погибли почти 250 мирных жителей – сирийские правозащитники

За девять дней боевых действий в сирийском Алеппо погибли почти 250 человек.

Об этом сообщил базирующейся в Британии Сирийский центр по мониторингу прав человека, передает русская служба Би-Би-Си.

По данным организации, по меньшей мере пять человек погибли в субботу.

Власти Сирии продолжают авиаудары по позициям повстанцев. Сами повстанцы также обстреливают подконтрольные властям районы города.

В то же время объявленное в ночь на субботу перемирие в Дамаске и прибрежных районах Сирии в целом соблюдается. По информации Би-Би-Си, если оно будет сохранятся, Вашингтон попросит Россию убедить президента Сирии Башара Асада прекратить удары и в Алеппо.

Ранее Россия в ходе переговоров в США отказалась включить Алеппо в список регионов, на которые распространяется перемирие. В итоге этот список пополнили только Дамаск (на сутки) и провинция Латакия (на трое суток).

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В Министерстве обороны США отметили, что прекращение огня в этих районах не распространяется на обстрелы позиций экстремистской группировки "Исламское государство".

Такой же принцип действует и в сирийских регионах, в которых режим прекращения огня ввели еще два месяца назад. По данным наблюдателей, в целом перемирие в этих районах соблюдается.