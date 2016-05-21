CNN: в самолете EgyptAir перед падением сработал сигнал тревоги из-за задымления

Об этом сообщает CNN со ссылкой на скриншот из Адресно-отчетной системы авиационной связи (ACARS), который телеканал получил через египетский источник.

Отметка времени на скриншоте «приблизительно» совпадает с тем временем, когда самолет пропал с радаров, отмечает CNN.

В то же время американское должностное лицо охарактеризовало данные CNN как «неподтвержденные слухи», пишет Reuters.

ACARS — система обмена данными между самолетами и наземными станциями.

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Как сообщал УНИАН, самолет А320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров сразу после того, как вошел в воздушное пространство Египта. На борту самолета находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров. Среди них были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств, в том числе подданный Великобритании.

По словам министра гражданской авиации Египта Шерифа Фатхи, из всех возможных причин катастрофы наиболее вероятной представляется версия теракта, однако другие версии также не исключаются. Власти страны подчеркивают, что для выяснения истинных причин необходимо извлечь обломки.