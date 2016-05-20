Минобороны РФ объявило об усилении войск в приграничном с Украиной военном округе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Шойгу сообщил на коллегии Минобороны РФ.

"За последний год военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении существенно обострилась. Прежде всего это связано с ситуацией в Ближневосточном регионе, а также с попытками ряда иностранных государств расширить своё военное присутствие в непосредственной близости от наших границ. Мы вынуждены принимать адекватные ответные меры", - сказал Шойгу.

"В этих целях боевой состав округа был усилен, войска оснащены современной военной техникой, в том числе высокоточным оружием большой дальности. В результате повысились огневые возможности сухопутной части группировки войск, а боевой потенциал морской составляющей увеличился более чем на треть. Ощутимо возросла эффективность системы ПВО при отражении ударов с воздуха. Заметно повысился уровень подготовки военнослужащих и органов военного управления", - заявил он.

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Шойгу подчеркнул, что внезапная проверка Южного военного округа в феврале текущего года показала слаженность войск, их высокие маршевые возможности, способность действовать на любой местности и в различных условиях обстановки. "В настоящее время особое внимание уделяется подготовке к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2016", которое пройдет осенью этого года", - сказал он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.