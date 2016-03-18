Кремль прокомментировал призыв ЕС к странам ООН присоединиться к санкциям против РФ

Так он прокомментировал призыв ЕС к странам ООН присоединиться к санкциям против РФ, передает РИА Новости.

"Россия не обсуждала и не будет ни с кем никогда обсуждать свои регионы. В данном случае здесь нужно с абсолютным уважением относиться к "волеизъявлению" крымчан и к тому решению, которое было принято два года назад. Никакому обсуждению оно не подлежит, и в данном случае, безусловно, это не тот вопрос, который может быть предметом каких-то переговоров или международных контактов", — сказал Песков.

Читайте такжеНАТО: РФ до сих пор не смогла полностью выполнить ни одного пункта Минских договоренностейНапомним, ранее сегодня верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини от имени ЕС призвала все страны - члены Организации Объединенных Наций придерживаться политики непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.