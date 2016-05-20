Пентагон: "Реваншистская" Россия идет по пути конфронтации и агрессии

Первый заместитель министра обороны США Боб Уорк выступил с таким заявлением в четверг на Норвежско-Американской оборонной конференции в Национальном пресс-клубе, где он также приветствовал приверженность Норвегии интересам международного мира и безопасности, передает Голос Америки.

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Европа, а если брать шире, то и НАТО, сталкивается с различными вызовами в диапазоне 360 градусов, отметил замминистра. С востока, запада и севера ей противостоит «набирающая силы и очевидно антагонистически настроенная Россия», тогда как с юга и изнутри – терроризм и вооруженный экстремизм.

«Мы находимся в переломном для стратегического ландшафта моменте, – сказал Уорк. – Следующие 25 лет в плане международной безопасности будут совсем иными, нежели прошлые 25 лет».

«Реваншистская и набирающая силы Россия», по его словам, идет по пути «конфронтации, агрессии и принуждения».

В 2012 году Соединенные Штаты считали, что стоят на пути к партнерству с Россией и вывели из Европы две последние тяжелые бригады. США «верили в возможность продуктивного партнерства с Россией в будущем и стремились к нему», сказал Уорк.

Однако в марте 2014 Россия незаконно аннексировала Крым и начала дестабилизировать обстановку в восточной Украине. Также, по словам Уорка, Россия «бряцает ядерным оружием», выдвигая угрозы в адрес союзников НАТО, которые принимают на своей территории объекты ПРО. Последним таким примером стали Румыния и Польша.

Уорк заявил, что к 2017 году у США снова будет в Европе полноценная дивизия. США, как он выразился, «задействуют мышцы», которыми не пользовались со времен холодной войны.

Он добавил, что США считают важным сохранять роль сдерживающей силы и показывать своим европейским союзникам, что в случае необходимости они придут им на помощь и дадут ответ России.

«Даже сейчас, когда мы ведем борьбу с ИГИЛ и другими вооруженными экстремистскими группировками, мы должны решительно реагировать на вызов с востока – вызов со стороны России», – подчеркнул он.

Уорк также отметил «безответственное» поведение России, в том числе «небезопасные и непрофессиональные маневры» российских воздушных и морских судов.

Замминистра обороны подчеркнул прочность связей между США и Норвегией, напомнив, что сам побывал там в прошлом году, а президент Барак Обама на прошлой неделе провел саммит с лидерами скандинавских стран в Вашингтоне. Кроме того, у Корпуса морской пехоты США есть программа предварительного размещения сил в Норвегии, добавил он.