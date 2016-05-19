Постпред РФ при ЕС: накануне аннексии Россия перебросила в Крым 9 тысяч военных

Об этом в интервью журналисту Тиму Себастиану рассказал постпред России при ЕС Владимир Чижов, пишет DW.com.

По словам высокопоставленного дипломата, нахождение российских военных на территории Крыма в марте 2014 года было якобы "законным".

"В соответствии с двусторонним соглашением между Россией и Украиной от 1997 года, РФ получала право на военное присутствие в Севастополе, где располагалась главная база (Черноморского - ред.) флота РФ, а также по всему Крыму в количестве не более 25 тысяч человек личного состава", - пояснил Чижов.

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На момент начала аннексии Крыма на полуострове располагались 16 тысяч российских военнослужащих, добавил дипломат. "Пробел в 9 тысяч человек был быстро восполнен через отправку дополнительного подкрепления по воздуху", - отметил Чижов.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.