На борту пропавшего самолета EgyptAir украинцев не было - посол

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил посол Украины в Египте Геннадий Латий.

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"По нашей информации, по состоянию на сейчас, украинцев среди пассажиров не было. Причины катастрофы не сообщаются. Самолеты ВВС Египта и военные суда пытаются обнаружить обломки самолета и бортовые самописцы. Министр гражданской авиации Египта срочно возвращается из Саудовской Аравии на родину. Пока официальных заявлений не было", - сказал посол.

Сегодня с экранов радаров пропал самолет А320 авиакомпании EgyptAir, который следовал из Парижа в Каир. В авиакомпании сообщили, что на борту находились 66 человек - 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Лайнер был изготовлен в 2003 году. Командир экипажа налетал 6275 часов, включая 2101 час на идентичной модели.