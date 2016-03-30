Захват самолета EgyptAir: Угонщик объяснил свои мотивы
Угнавший Airbus A320 Сейф ад-Дин Мустафа объяснил свои действия тем, что ему было необходимо увидеть жену и детей.
Об этом 59-летний мужчина заявил кипрским полицейским, сообщает РБК со ссылкой на CyprusMail.
"Когда кто-то не видел свою семью 24 года и хочет увидеть своих жену и детей, а египетское правительство не позволяет ему, что он должен делать?" — сказал угонщик.
У Мустафы и его бывшей жены, гражданки Кипра, было четверо детей. Один из них умер десять лет назад. Мужчина покинул остров в 1994 году, то есть 22 года назад.
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Напомним, 29 марта стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Почти все они были вскоре освобождены.
Затем Сэиф Элдин Мустафа, угнавший лайнер авиакомпании EgyptAir, освободил всех заложников и сдался полиции.