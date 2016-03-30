Захват самолета EgyptAir: Угонщик объяснил свои мотивы

Об этом 59-летний мужчина заявил кипрским полицейским, сообщает РБК со ссылкой на CyprusMail.

"Когда кто-то не видел свою семью 24 года и хочет увидеть своих жену и детей, а египетское правительство не позволяет ему, что он должен делать?" — сказал угонщик.

У Мустафы и его бывшей жены, гражданки Кипра, было четверо детей. Один из них умер десять лет назад. Мужчина покинул остров в 1994 году, то есть 22 года назад.

Читайте такжеПилот EgyptAir рассказал подробности захвата самолета

Напомним, 29 марта стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Почти все они были вскоре освобождены.

Затем Сэиф Элдин Мустафа, угнавший лайнер авиакомпании EgyptAir, освободил всех заложников и сдался полиции.